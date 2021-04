Covid-19. Primeira remessa de ajuda médica dos EUA chega à Índia

POOL New

O primeiro carregamento da ajuda médica fornecida pelos Estados Unidos à Índia, a atravessar uma segunda vaga da pandemia da covid-19, chegou à capital indiana.

Um avião militar norte-americano Super Galaxy aterrou no Aeroporto Internacional de Nova Deli, transportando a bordo mais de 400 garrafas de oxigénio e outro equipamento sanitário, incluindo cerca de um milhão de testes rápidos para detetar a covid-19.

O envio da ajuda norte-americana a partir da base militar de Travis, na Califórnia, seguiu-se a conversações esta semana entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Na quarta-feira, um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano disse que os Estados Unidos iam enviar equipamento médico avaliado em mais de 100 milhões de dólares (82,4 milhões de euros) para ajudar a Índia no combate à pandemia.

Os voos especiais, também com equipamento doado por empresas e particulares, deverão prosseguir na próxima semana.

Com uma população de 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia está a braços com um surto sem precedentes, que já levou vários países a oferecerem ajuda ao gigante asiático, incluindo Portugal.

Índia regista novo máximo diário de casos

A Índia registou mais de 386 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo mundial de contágios, além de 3.498 mortos, anunciaram as autoridades indianas.

A explosão do número de casos, atribuída a uma variante do vírus detetada naquele país asiático, a comícios eleitorais e festivais religiosos em grande escala, sobrecarregou os hospitais, onde faltam camas, medicamentos e oxigénio.

A nova variante do coronavirus que apareceu na Índia acumula várias mutações. Uma delas é a mesma das estirpes da África do Sul e do Brasil, o que a torna mais resistente às vacinas.

A variante foi detetada pela primeira vez em outubro do ano passado, mas só agora é noticia por causa da subida vertiginosa do número de infetados na Índia, associados a esta nova estirpe.

Apesar de ter uma certa aptidão para escapar aos anticorpos produzidos pelo sistema imunitário, as vacinas continuam a ser eficazes nos casos de doença grave.