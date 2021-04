Esmagadora maioria dos portugueses quer receber vacina contra covid-19

A esmagadora maioria dos portugueses quer ser vacinada contra a covid-19. As conclusões são de um estudo de opinião Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS) e do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) para a SIC e o Expresso. A sondagem revela ainda que cerca de metade dos inquiridos tem opinião positiva sobre o modo como a vacinação está a decorrer.

Quase 80% dos inquiridos quer ser ou já foi vacinado contra a covid-19. Os restantes, dividem-se entre os que recusam a vacina (6%) e os que admitem a decisão depende de qual a farmacêutica em causa (8%). Os possíveis efeitos secundários são a principal razão que motiva as recusas da vacina.

Sobre o modo com a vacina está a decorrer, as opiniões dividem-se. 52% acha que está a correr bem ou mesmo muito bem, enquanto 40% considera que está a correr mal ou muito mal. A responsabilidade, em ambos os casos, é atribuída ao Governo, às autoridades de saúde e à indústria farmacêutica.

Portugueses confiam mais nas autoridades que gerem a pandemia

A opinião dos portugueses sobre a forma como o Presidente, Governo e Direção-Geral de Saúde (DGS) estão a gerir a pandemia melhorou. As conclusões são de um estudo de opinião realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS) e pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) para a SIC e o Expresso.

Boa parte dos inquiridos teme que este não tenha sido o último confinamento. 81% dos inquiridos admitem como provável ou mesmo muito provável que ainda esta ano possa haver um novo confinamento, contra apenas 11% que acham que é pouco ou nada provável que voltemos a ficar em casa.

A precaução da maioria nada tem a ver com o ritmo do processo de desconfinamento em curso: quase metade dos inquiridos acha que está a desenrolar-se ao ritmo certo; um quarto preferia vê-lo mais lento; 20% até entendem que podia ser mais rápido.

Na opinião dos inquiridos, os valores de casos e mortes registados em janeiro – o mês mais crítico da pandemia em Portugal – explicam-se, sobretudo, pela falta de cuidado por parte dos cidadãos, mas também porque as autoridades tomaram decisões erradas.

Porém, os níveis de confiança dos portugueses nas autoridades que têm responsabilidades na gestão da pandemia voltaram a subir, seja a DGS, o primeiro-ministro ou o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa nunca esteve abaixo dos 60% de confiança.

O estudo foi coordenado pelo ICS e pelo ISCTE, com o trabalho de campo da GFK Metris, realizado entre 5 e 13 de abril. Foram consideradas válidas 802 entrevistas direitas e pessoais.