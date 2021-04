Em 2020, em plena pandemia, uma fábrica de chocolate belga decidiu acrescentar uma máscara aos coelhos de chocolate vendidos por altura da Páscoa.

Mais de um ano depois, e já com as verdadeiras vacinas a ganhar terreno, entenderam que o destaque devia ser outro. Vende agora "vacinas", mas, neste caso, as contraindicações têm apenas a ver com as calorias.