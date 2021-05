Com exceção de Portimão e Aljezur, que continuam na zona de risco, o resto do Algarve entrou na última fase de desconfinamento com entusiasmo, mas ainda assim de forma contida.

O tempo fresco também ajudou a refrear os passeios. As praias continuam vazias.

Os restaurantes aplaudem o alargamento de horário de funcionamento e os poucos turistas estão satisfeitos com o avanço no desconfinamento.