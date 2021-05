Médico diz estar sereno com desconfinamento. Vacinação está a correr "bastante bem"

O médico intensivista João João Mendes considera que o mês de maio vai ser "a grande prova de fogo". No entanto, salienta que a primeira, que foi a Páscoa, correu bem.

No Jornal de Sábado da SIC Notícias diz estar sereno em relação à pandemia nos próximos tempos e positivo com a nova fase de desconfinamento. Salientou que a estratégia de vacinação está a correr "bastante bem".

João João Mendes alertou, no entanto, para a saúde dos portugueses nos próximos anos, devido aos diagnósticos tardios. Deu o exemplo da oncologia.

A última fase de desconfinamento começou às 00:00 deste sábado, com a reabertura de fronteiras terrestres com Espanha, e horários alargados no comércio, espetáculos e restaurantes. Portugal entrou em situação de calamidade.

