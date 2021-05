Portugal com mais 1 morte e 330 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais 1 morte e 330 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A morte registada nas últimas 24 horas ocorreu na região do Algarve

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.977 mortes e 837.277 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 23.579 casos, mais 85 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 311 doentes, mais 9 do que no sábado

Nos cuidados intensivos estão 85 doentes, mais 1 que ontem.

Os dados indicam ainda que mais 244 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 796.721 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 23.909 contactos, menos 97 relativamente ao dia anterior.

A incidência nacional é de 66,9 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 64,3 casos/mil habitantes.

O R(t) nacional é de 0,98 enquanto o do continente é de 0,98

A PSP teve de dispersar um ajuntamento de pessoas que, esta madrugada, se concentraram sem máscara e a beber álcool num miradouro em Lisboa.

A polícia diz que se tratavam de 100 pessoas, mas a imagens mostram bem mais do que uma centena. Apesar das várias infrações, ninguém foi detido ou autuado.

O Presidente da República afirmou hoje esperar que seja possível apurar se os direitos dos trabalhadores rurais em Odemira são respeitados e agir se necessário e que seja quebrada a cadeia de transmissão do vírus.

O presidente da Câmara de Odemira apela à investigação dos fluxos de migrantes para as empresas agrícolas no concelho. Um problema já conhecido pelas autoridades, mas que agora ficou mais exposto pela crise.

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, afirmou hoje que o Governo tem "trabalho em curso" para responder à falta de condições habitacionais de trabalhadores rurais em Odemira, considerando o problema "complexo" de resolver.

Mais de 3,1 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou 13.166 mortes no mundo nas últimas 24 horas, aumentando o número de óbitos para 3.194.716 desde que foram detetados os primeiros casos na China, em 2019, concluiu hoje o balanço da AFP.

O relatório elaborado pela agência de notícias francesa com base em dados oficiais recebidos até às 10:00 GMT (11:00 em Lisboa), adianta que foram diagnosticados oficialmente mais de 152.098.680 casos de infeção desde o início da epidemia.

No sábado foram registados 13.166 novos óbitos e 808.368 novos casos em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus relatórios mais recentes são a Índia com 3.689 novas mortes, Brasil (2.656) e Estados Unidos (819).

Os Estados Unidos é o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 576.722 mortes para 32.392.667 casos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 406.437 óbitos e 14.725.975 casos, México com 217.168 óbitos (2.347.780 casos), Índia com 215.542 óbitos (19.557.457 casos) e Reino Unido com 127.524 mortos (4.418.530 casos).

Entre os países mais atingidos, a Hungria é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 287 mortes por 100.000 habitantes, seguida pela República Checa (274), Bósnia (261), Montenegro (238) e Bulgária (236).

A Europa totalizou no domingo às 10:00 GMT (11:00 em Lisboa) 1.071.965 mortes para 50.567.218 casos, a América Latina e Caribe 924.183 mortes (28.959.665 casos), Estados Unidos e Canadá 600.977 mortes (33.616.724 casos), Ásia 343.364 mortes (26.505.441 casos), Oriente Médio 131.093 mortes (7.837.743 casos), África 122.081 mortes (4.568.464 casos) e Oceânia 1.053 mortes (43.425 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis