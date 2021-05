Alentejo sem novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

As únicas duas freguesias onde foi decretado cordão sanitário - São Teotónio e Almograve - situam-se em Odemira, no Alentejo, onde esta segunda-feira não foram registados novos casos de covid-19.

O autarca José Alberto Guerreiro fala numa evolução positiva dos números da pandemia no concelho mas as restrições são para manter até nova avaliação, o que deverá ocorrer no final da semana.

Foram entretanto detetadas 22 casas onde vivem imigrantes sem condições de segurança. Os infetados só devem começar a ser realojados amanhã.