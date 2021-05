Bruxelas propõe alívio das restrições para vacinados contra a covid-19 vindos de países terceiros

A Comissão Europeia propõe a reabertura das fronteiras externas a turistas vindos de países com baixas taxas de infeção e aos que já estiverem vacinados.

Os visitantes deverão ter recebido a segunda dose da vacina há pelo menos 14 dias e no caso das crianças, para poderem viajar com os pais já vacinados, terão de ter um teste PCR negativo para a covid-19. O objetivo é revitalizar o turismo no verão, que está à porta.

A recomendação terá agora de ser discutida pelos 27 Estados-membros. A expectativa é que possa ser aprovada até final de maio. No entanto, a decisão final será sempre dos Governos, que poderão na mesma impor testes e quarentenas, mesmo a quem chegue vacinado.

