Covid-19. Vários países europeus apostam no desconfinamento 

Vários países europeus estão a apostar no desconfinamento, imposto devido à pandemia de covid-19.

Em França, reabriram-se portas esta segunda-feira e o país tenciona permitir a entrada de estrangeiros a partir de junho.

Itália também vai desconfinando, na maioria das regiões com menos risco. A Torre de Pisa reabriu e com muitos visitantes à espera de entrarem num dos monumentos mais icónicos do país.

Em Inglaterra, a terceira fase de desconfinamento a 17 de maio vai permitir a reunião em espaços públicos de seis para 30 pessoas. Em Liverpool, realizou-se um festival piloto com 5 mil pessoas, com a obrigatoriedade de um teste negativo, mas no interior foram dispensadas o distanciamento social e a máscara.

Na capital espanhola, Madrid, voltaram as touradas, com medição da temperatura à entrada e lotação reduzida a 40%.

A Grécia quer vacinar toda a população com mais de 30 anos com pelo menos uma dose até ao final de maio. A época turística abre em meados de meio e, desde esta segunda-feira, restaurantes e bares podem servir, mas apenas nas esplanadas.