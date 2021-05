As termas da região Centro acusam prejuízos na ordem dos 7,5 milhões de euros, ao fim de quase quatro meses de portas fechadas, devido à pandemia de covid-19.

No total, foram 60 mil clientes anuais que deixaram de frequentar as termas, como os hotéis e a restauração. E as expectativas de futuro ainda são de otimismo moderado.

Os proprietários consideram que a recuperação no setor vai ser lenta.