Covid-19. França quer 1.ª dose da vacina para um terço da população até final do mês

França prevê que, até final deste mês, um terço da população tenha tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19. Só um quarto a tomou até agora.

Esta semana arrancou o plano de desconfinamento. Se o plano correr como previsto, daqui a duas semanas reabrem as esplanadas, as lojas e os espaços culturais.

Confinada desde a Páscoa, Viena viu agora as lojas não essenciais reabrirem. Em toda a Áustria, restaurantes, hotéis e teatros estão fechados há cinco meses. Voltam a funcionar daqui a 15 dias, mas só para quem apresente um teste negativo ou um certificado de vacina.

No Vaticano, basta usar máscara, medir a temperatura e comprar o bilhete online para entrar nos museus. As visitas foram retomadas no dia em que Itália registou o número de casos mais baixo desde outubro.

A Alemanha prepara-se para aprovar um alívio de medidas para vacinados e recuperados da covid-19. Ficarão isentos de recolher obrigatório e dispensados de apresentar um teste negativo para, por exemplo, fazer compras.