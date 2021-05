Covid-19. Governo lança programa IVAucher "nas próximas semanas"

O Governo vai lançar "nas próximas semanas" o programa IVAucher para incentivar o consumo nos setores da restauração, cultura e alojamento, anunciou esta quarta-feira o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

"Julgamos que, nas próximas semanas, estaremos em condições de lançar o programa IVAucher, que basicamente se destina a incentivar o consumo nos setores da restauração, da cultura, do alojamento, permitindo aos consumidores recuperarem todo o valor de IVA pago em consumos em períodos seguintes", afirmou Pedro Siza Vieira durante uma audição regimental na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. "Julgamos que esta é a altura, agora de lançar este estímulo, que incentivará o crescimento da procura", acrescentou.

O 'IVAaucher' é uma das medidas inscritas pelo Governo no OE2021 com o objetivo de incentivar o consumo junto de três dos setores mais afetados com a travagem da atividade económica imposta pela pandemia de covid-19.

Com o 'IVAucher' os consumidores poderão acumular o valor correspondente à totalidade (100%) do IVA suportado em gastos naqueles setores durante um trimestre, e 'descontá-lo', no trimestre seguinte, em consumos nesses mesmos setores.

As estimativas do Governo indicam que com a utilização desta medida os consumidores beneficiem de descontos de cerca de 200 milhões de euros.

Veja também: