Índia com 3.780 mortos e 382.315 casos de covid-19 em 24 horas

A Índia registou 3.780 mortos devido à covid-19 em 24 horas, o número mais elevado desde o início da pandemia, e 382.315 casos, anunciaram hoje as autoridades.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 226.188 óbitos e 20,5 milhões de casos, disse o Ministério da Saúde indiano.

De acordo com os últimos dados, o país contou uma subida no número de casos diários pela primeira vez desde que ultrapassou a barreira das 400 mil infeções, no sábado.

A Índia atravessa uma segunda onda da doença, que sobrecarregou o sistema de saúde, com escassez de oxigénio e de camas em grandes cidades como Nova Deli. Alguns peritos consideraram que os números reais de óbitos e de casos podem ser muito mais elevados.

Com 1,3 mil milhões de habitantes, o país administrou, nas últimas 24 horas, 1,4 milhões de doses da vacina contra a covid-19.

A percentagem da população vacinada ronda os 2%, já depois de o país ter ultrapassado os 160 milhões de vacinas administradas desde que iniciou a campanha.

Mais de 40 países começaram a enviar ajuda para a Índia para ajudar a combater a pandemia, incluindo ventiladores e equipamento médico, bem como geradores de oxigénio, cilindros, concentradores e reguladores.

