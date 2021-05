Jair Bolsonaro quis alterar bula da cloroquina para que fosse indicada no tratamento da covid-19

Jair Bolsonaro quis alterar a bula da cloroquina para que fosse indicada no tratamento da covid-19.

Esta é uma das acusações feitas por um antigo ministro da Saúde, ouvido na comissão parlamentar de inquérito. O regulador brasileiro do medicamento nunca aceitou a proposta e Luiz Henrique Mandetta ficou pouco tempo no Ministério da Saúde. Foi demitido por insistir no cumprimento de regras básicas contra o coronavírus, o que para Bolsonaro não fazia sentido.

Investigadores brasileiros garantem que a subnotificação de vítimas por covid-19 pode ter deixado 130 mil mortes fora da contagem. Numa altura, em que umas das mais recentes mortes por coronavírus está a chocar o Brasil. Paulo Gustavo era um dos humoristas mais famosos do país e morreu esta terça-feira depois de quase dois meses a lutar contra o vírus num hospital no Rio de Janeiro.