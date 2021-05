Covid-19. Japão planeia prolongar estado de emergência até final de maio

O Governo japonês planeia prolongar o estado de emergência devido à pandemia de covid-19 até final de maio e alargá-lo além de Tóquio e da região de Osaka, para reduzir infeções e aliviar os hospitais.

Segundo a agência japonesa Kyodo News, o primeiro-ministro, Yoshihide Suga, deverá declarar esta sexta-feira o estado de emergência nas cidades de Aichi e Fukuoka e anunciar a prorrogação do estado de emergência.

As medidas em vigor em Tóquio e nas cidades ocidentais de Osaka, Kyoto e Hyogo, em vigor desde 25 de abril, incluem a proibição de venda de bebidas alcoólicas pelos restaurantes, com multas para quem não cumprir, e pedidos não vinculativos para que lojas e cinemas encerrem temporariamente.

As pessoas foram também impedidas de participar em grandes eventos, como jogos desportivos, e às empresas pediu-se que mantenham os trabalhadores em teletrabalho.

No entanto, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, admitiu que a situação na capital não melhorou o suficiente para suspender o estado de emergência, expressando preocupação com a disseminação de variantes altamente contagiosas do coronavírus.

Osaka, Kyoto e Hyogo também decidiram pedir ao Governo central uma extensão do estado de emergência, uma vez que o número de infeções ainda não diminuiu significativamente.

De acordo com os últimos dados da evolução da covid-19 no país, Tóquio, que receberá os Jogos Olímpicos em menos de três meses, registou 591 novas infeções, enquanto Hyogo registou 281 e Kyoto 130.



