Portugal com mais 1 morte e 377 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 1 morte e 377 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.989 mortes e 838.852 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 22.421 casos, menos 114 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 280 doentes, menos 3 do que na quinta-feira.

Nos cuidados intensivos estão 75 doentes, menos 2.

Os dados indicam ainda que mais 490 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 799.442 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 21.063 contactos, menos 947 relativamente ao dia anterior.

A incidência nacional é de 57,7 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 55,4 casos/mil habitantes.

O R(t) nacional e do continente é de 0,92.

O Governo decidiu manter o cordão sanitário nas duas freguesias do concelho de Odemira, apesar da redução da incidência de contágio. Nos últimos dias o nível de incidência caiu para pouco mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Mas o registo ainda não é suficiente para levantar o cordão sanitário nas freguesias de Longreira – Almograve e são Teotónio.

Na primeira avaliação semanal do desconfinamento, o concelho de Cabeceira de Bastos é o único que recua e volta para a terceira fase. Junta-se ao concelho de Paredes que não vai avançar.

A situação de Carregal do Sal e Resende também fica inalterada e ambos os concelhos continuam na segunda fase do desconfinamento.

As boas notícias vão para os concelhos de Miranda do Douro, Portimão, Aljezur e Valongo. Todos saem da zona de risco e avançam no desconfinamento ao ritmo da generalidade do país.

O evento em Coimbra vai ser na Praça da Canção e vai receber Anaquim, The Twist Connection, Birds are Indie e Portuguese Pedro.

Em Lisboa, o Campo Pequeno, terá um espetáculo de comédia com Nilton, Aldo Lima, Tio Jel, Joana Gama e Mangope.

Mais de 3,2 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.258.595 mortos no mundo, resultantes de quase 156 milhões milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis