Portugal com mais uma morte e 377 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 1 morte e 377 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.989 mortes e 838.852 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 22.421 casos, menos 114 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 280 doentes, menos 3 do que na quinta-feira.

Nos cuidados intensivos estão 75 doentes, menos 2.

Os dados indicam ainda que mais 490 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 799.442 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 21.063 contactos, menos 947 relativamente ao dia anterior.

Índice de transmissibilidade (Rt) e incidência com nova descida

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal voltou hoje a descer, para 0,92, assim como a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, que é agora de 57,7.

A incidência nacional é de 57,7 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 55,4 casos/mil habitantes.

O R(t) nacional e do continente é de 0,92.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na quarta-feira, indicavam um Rt de 0,95 e uma incidência de 61,3 casos por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado hoje, os números relativos apenas a Portugal continental revelam que o Rt também desceu de 0,95 para 0,92, sendo ainda registada uma descida de 59 para 55,4 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Estes indicadores -- o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de covid-19 -- são os dois critérios definidos pelo Governo para a avaliação continua que está a ser feita do processo de desconfinamento iniciado a 15 de março.

DADOS POR REGIÃO

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 125 novas infeções, contabilizando-se até agora 317.013 casos e 7.200 mortos.

A região Norte tem hoje 143 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 337.103 casos de infeção e 5.343 mortes desde o início da pandemia.

Estas duas regiões têm 71% do total de novas infeções a nível nacional.

Na região Centro registaram-se mais 67 casos, acumulando-se 118.970 infeções e 3.016 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais nove casos, totalizando 29.832 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 16 casos, acumulando-se 21.758 infeções e 360 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou oito novos casos, contabilizando 9.323 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje nove novos casos e contabilizam 4.853 casos e 31 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

DADOS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 380.708 homens e 457.811 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 333 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.923 eram homens e 8.066 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.175 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.619 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.523 tinham entre os 60 e os 69 anos.

O Governo decidiu manter o cordão sanitário nas duas freguesias do concelho de Odemira, apesar da redução da incidência de contágio. Nos últimos dias o nível de incidência caiu para pouco mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Mas o registo ainda não é suficiente para levantar o cordão sanitário nas freguesias de Longreira – Almograve e são Teotónio.

Na primeira avaliação semanal do desconfinamento, o concelho de Cabeceira de Bastos é o único que recua e volta para a terceira fase. Junta-se ao concelho de Paredes que não vai avançar.

A situação de Carregal do Sal e Resende também fica inalterada e ambos os concelhos continuam na segunda fase do desconfinamento.

As boas notícias vão para os concelhos de Miranda do Douro, Portimão, Aljezur e Valongo. Todos saem da zona de risco e avançam no desconfinamento ao ritmo da generalidade do país.

Mais de 3,2 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.258.595 mortos no mundo, resultantes de quase 156 milhões milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

