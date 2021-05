Viagens de Portugal para Inglaterra isentas de quarentena a partir de 17 de maio

Da lista verde de Inglaterra apenas fazem parte uma dúzia de países e Portugal é um deles. A partir de dia 17, as chegadas de Portugal estão isentas de quarentena.

No entanto continua a ser obrigatório fazer um teste antes e outro depois de chegar a Inglaterra. As listas de países são revistas a cada três semanas.

Também no dia 17 os ingleses voltam a poder ir de férias para o estrangeiro. Desde janeiro que estavam proibidas, exceto em casos de força maior e com justificação válida, sendo as infrações penalizadas com multas de 5.000 libras (5.800 euros).

Entretanto os preços das viagens para Portugal já dispararam. O país abre portas aos turistas britânicos também no dia 17, bastará estar vacinado, imune ou apresentar teste negativo.