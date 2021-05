As pastelarias de Tomar estão a aderir ao take away para dar a volta à crise.

Com o apoio da Câmara Municipal os comerciantes podem agora vender a sua doçaria online, por encomenda ou em regime de take away. Já a entrega em casa é gratuita. Através desta medida não há desculpa para não provar a doçaria conventual e não conventual que a terra dos Templários tem para oferecer.

As pastelarias aderentes estão no site no município.