Valongo sai da zona de risco e avança agora para a quarta fase do desconfinamento

Se há dias este era um concelho de risco, com 185 casos de covid-19, este sábado com 115, Valongo avança para a quarta fase de desconfinamento. Uma etapa positiva principalmente para o comércio que esteve de portas fechadas durante meses.

Em dia de feira foram muitos os comerciantes que aproveitaram esta luz verde do Governo. Valongo tem agora mais liberdade, ruas mais movimentadas, mas o presidente relembra que a luta ainda não acabou.

Para além de Valongo, também os concelhos de Miranda do Douro, Portimão e Aljezur saem da zona de risco e avançam no desconfinamento ao ritmo da generalidade do país.