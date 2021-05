Ajuntamento em miradouro de Lisboa voltou a repetir-se na noite de sábado

Há uma semana a PSP teve de dispersar um grande aglomerado de pessoas que se concentrou, sem máscara e a beber álcool, num miradouro em Lisboa. A imagem voltou a repetir-se na noite deste sábado, desta vez sem a presença das autoridades.

O videoamador foi captado por quem passava no local, de carro, e mostram a dimensão do ajuntamento.

A situação não é nova, já que há precisamente uma semana, no mesmo local e há mesma hora, o cenário era semelhante. O miradouro de São Pedro de Alcântara já era ponto de encontro para quem frenquentava o Bairro Alto antes da pandemia.

Há uma semana a PSP assegurava que iria reforçar a segurança em miradouros, parques e jardins durante a noite. Contactada pla SIC, a PSP diz que não recebeu nenhuma queixa nem se deslocou ao local. Garante que faz patrulhamento preventivo na zona e reforça que continua a ser proibido consumir álcool fora das esplanadas.

Com o fim do estado de emergência algumas retrições caíram, mas continua em vigor o dever cívico de recolhimento e a obrigatoriedade do uso de máscara.