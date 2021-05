Covid-19. Polícia dispersa multidão que comemorava fim do recolher obrigatório em Bruxelas

A Polícia de Bruxelas dispersou na madrugada de domingo centenas de pessoas que celebravam o fim do recolher obrigatório e a reabertura das esplanadas numa praça da capital belga sem respeitar as regras de segurança contra a covid-19.

Milhares de cidadãos reuniram-se na tarde de sábado na praça Flagey, em Bruxelas, depois de o coletivo "Le Cri" ter convocado, através da rede social Facebook, uma concentração para comemorar a reabertura das esplanadas que se encontrava encerradas há quase sete meses e o fim do recolher obrigatório que, até sexta-feira, vigorava entre as 22:00 e as 18:00.

Embora tenha deixado de ser proibido sair de casa durante esse período, as reuniões na rua, entre a meia-noite e as 05:00, não podem ultrapassar as três pessoas.

De acordo com a agência EFE, a polícia manteve-se presente no local da concentração desde a tarde de sábado, mas só começou a dispersar a multidão às 01:30 (00:30 em Lisboa).

Nessa altura, cerca de 500 pessoas ainda permaneciam na praça, segundo a agência de notícias belga, que especificou que a maioria dos participantes não mantinha uma distância de segurança ou usava máscara.