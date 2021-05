Concerto solidário angariou cerca de 246 milhões de euros pela igualdade na vacinação contra a covid-19

"Vax ao Vivo: O Concerto para Unir o Mundo", apresentado pela cantora Selena Gomez, teve como objetivo dar apoio aos países e comunidades mais desfavorecidas.

A iniciativa excedeu as expectativas ao conseguir angariar cerca de 246 milhões de euros o que vai permitir a compra de 26 milhões de vacinas.

Foram várias as personalidades que se associaram à causa como é o caso do presidente norte americano, o Príncipe Harry ou Jennifer Lopez. Os 27 mil profissionais de saúde e trabalhadores de atividades essenciais que estiveram a assistir, a par com artistas, pessoal da produção e jornalistas, estavam vacinados ou apresentaram um teste negativo à covid-19.

O concerto foi gravado na Califórnia e transmitido online para todo o mundo durante a madrugada deste domingo.