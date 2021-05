Covid-19 responsável por pelo menos 40% das mortes entre grávidas este ano no México

A covid-19 foi responsável este ano no México por pelo menos 40% dos óbitos entre as mulheres grávidas, indicou no domingo o Ministério da Saúde mexicano.

Desde o início da pandemia, o México registou 218.985 mortos.

Nas últimas 24 horas foram identificadas 1.175 infeções, elevando o número de casos confirmados para 2.365.792.

O México é o quarto país do mundo com mais mortes devido à covid-19, depois dos Estados Unidos e do Brasil, e o 15.º em número de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

A pandemia provocou pelo menos 3.284.783 mortos no mundo, resultantes de mais de 157,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.