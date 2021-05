A Associação de Médicos de Saúde Pública considera que as autoridades deveriam ter preparado com maior antecedência os festejos do título, fosse qual fosse o campeão.

"Esse trabalho deveria ter sido feito com alguma antecedência para serem conhecidas, para as pessoas todas, que medidas vão ter de cumprir."

Os médicos receiam que a festa faça esquecer as principais regras sanitárias.