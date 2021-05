Covid-19. Polícia deteve 622 pessoas na maior cidade do norte de Moçambique

A polícia moçambicana deteve 622 pessoas por algumas horas, por violação de recolher obrigatório, durante a última semana, em Nampula, principal cidade do norte do país e maior aglomerado populacional depois da área metropolitana da capital, Maputo.

"No cumprimento do decreto em vigor, 622 cidadãos foram recolhidos às nossas unidades policiais por estarem a circular depois da hora prevista" e todos foram libertados depois das 04:00 (03:00 em Lisboa), hora final da restrição, anunciou o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Nampula, Zacarias Nacute, citado hoje pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

Um recolher obrigatório está em vigor em vários locais do país, incluindo capitas provinciais como Nampula, como parte das restrições incluídas no estado de calamidade para prevenção da covid-19. O objetivo e evitar aglomerados durante a noite que propiciem novas infeções.

De acordo com o porta-voz, antes de saírem das unidades policiais para serem restituídos à liberdade, os detidos foram informados sobre as restrições em vigor e sua pertinência para travar as infeções.

Desde há um ano, "as ações conjuntas das autoridades locais culminaram com a sensibilização de mais de 30 mil pessoas sobre a importância do cumprimento das medidas em vigor, principalmente na via pública e nos transportes coletivos", concluiu.

Depois de atingir um pico de mortes e casos em janeiro e fevereiro, Moçambique vive um período de abrandamento da covid-19 a par de administração de vacinas. Moçambique tem um total acumulado de 826 mortes e 70.267 casos de covid-19, dos quais 96% estão recuperados e 24 permanecem internados.