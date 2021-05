Covid-19. Ramos-Horta diz que alertou há um ano para riscos nas prisões timorenses

O ex-presidente de Timor-Leste José Ramos-Horta disse esta quinta-feira que alertou "há um ano", tanto por escrito como em reuniões do Conselho de Estado, para os elevados riscos de possíveis contágios pelo novo coronavírus nas prisões do país.

"Fiz um documento detalhado sobre medidas de prevenção e recuperação económica e enviei para vários dos líderes. E repetidamente, nas reuniões do Conselho de Estado, desde o ano passado dizia para terem atenção às prisões sobrelotadas", afirmou, em declarações à Lusa.

"Disse isso repetidamente, mas nem o Presidente da República, nem o Governo, ninguém ouviu. Sempre dizia: espero que nunca venha a ter razão. E agora, de quem é a responsabilidade?", questionou.

Ramos-Horta falava à Lusa depois de as autoridades timorenses confirmarem que há surtos de covid-19 nas cadeias de Becora, em Díli, e em Suai, no sul, com um morto e pelo menos 143 infetados na cadeia da capital, segundo Rui Araújo, um dos coordenadores do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

Cadeia de Suai com casos positivos

Manuel Cáceres da Costa, ministro da Justiça, confirmou à Lusa que há pelo menos um recluso e oito guardas prisionais infetados na cadeia de Suai.

José Ramos-Horta disse que deixou repetidamente alertas tanto sobre as prisões como sobre os quartéis das Forças de Defesa de Timor-Leste (FDTL).

"Aconselhei a que pelo menos os presos que já cumpram um terço da pena fossem libertados e que se estabelecessem tendas de campanha no recinto da prisão para esvaziar e aliviar as celas, conseguindo menos ocupação e menos risco de contágio", frisou.

"Aconselhei também às FDTL a tomarem medidas, porque as casernas estão sobrelotadas. Falei até com o embaixador da China que ofereceu 80 ou 90 tendas de campanha que podiam acomodar os soldados e aliviar as casernas", disse.

Timor-Leste regista pior dia de sempre desde o início da pandemia

Timor-Leste registou esta quarta-feira o pior dia de sempre desde o início da pandemia, com três mortos e 253 infeções.

Desde o início da pandemia, morreram oito pessoas devido a complicações associadas à covid-19.

O número de pacientes recuperados foi também o maior de sempre num espaço de 24 horas, com 162, com o total de casos ativos a chegar aos 1.818 (novo máximo) e o total cumulativo de casos desde o início da pandemia a subir para 3879.

Os casos positivos detetados hoje em Díli correspondem a 25,7% dos 984 testes realizados na capital, enquanto os casos positivos fora da capital correspondem a 8,9% dos 559 testes realizados nos municípios, nos dois casos os valores máximos registados desde o início da pandemia.

No centro de isolamento de Vera Cruz há atualmente 32 pacientes, dos quais oito em estado grave, com a taxa de incidência a subir para 10,9/100 mil habitantes em Timor-Leste e para 34,8/100 mil habitantes em Díli, nos dois casos números máximos de sempre.