Índia regista 4.120 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

A Índia continua a liderar os países mais afectados pela covid-19 em número de infeções e mortes. Em 24 horas, foram notificados mais 4.120 óbitos.

No estado indiano de Uttar Pradesh morreram mais de 700 professores que contraíram o vírus nas mesas de voto para as quais foram convocados durante as eleições locais.

Com mais de 428 mil mortes por covid-19, o Brasil é também um dos três países mais afetados pela pandemia em todo o mundo. Alvo de críticas por minimizar a pandemia, o presidente Bolsonaro continua a alimentar teorias da conspiração. A taxa de aprovação de Bolsonaro está em queda acelerada desde dezembro e atingiu esta semana o valor mais baixo.

Na Tailândia, mais de metade dos casos de covid-19 foram detetados nas prisões sobrelotadas de Banguecoque. Foi montado um hospital de campanha temporário e um centro de quarentena para tratar os prisioneiros, que serão vacinados contra a covid-19.