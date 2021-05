Índia ultrapassa as quatro mil mortes por covid-19 pelo segundo dia consecutivo

As mortes por coronavírus na Índia ultrapassaram as quatro mil pelo segundo dia consecutivo e as infeções subiram para 360.000 nas últimas 24 horas.

Com as 4.120 novas mortes, o país asiático aumentou o número total de óbitos para 258.317 desde o início da pandemia, de acordo com o Ministério da Saúde indiano, números que só são ultrapassados pelos Estados Unidos e Brasil.

Nas últimas 24 horas foram registadas 362.727 infeções, somando ao total de 23,7 milhões de contágios desde que a covid-19 foi detetada pela primeira vez no país asiático.

Com 3,7 milhões de casos ativos, a taxa de recuperação é de 83%.

O estado ocidental de Maharashtra continua a ser o mais atingido pela pandemia, depois de registar um total de 816 mortos e 46.781 infeções no último dia.

O sul de Karnataka também registou uma das taxas mais elevadas, com quase 40.000 infeções e 516 mortes. Este estado anunciou que a partir de sexta-feira suspenderá temporariamente a vacinação para o último grupo de beneficiários a aderir à campanha a 01 de maio (adultos entre os 18 e 44 anos) devido à falta de doses.

A este respeito, o Governo de Nova Deli, uma das regiões indianas mais afetadas por esta segunda vaga, comunicou que o fabricante indiano de vacinas Bharat Biotech, produtor de Covaxin, comunicou que por agora não fornecerá diretamente à capital, por falta de doses, e deixa todo o controlo no Executivo central.

O Executivo tem o controlo de 50% do fabrico dos dois soros produzidos no país: Covishield, a fórmula AstraZeneca produzida pelo Serum Institute of India (SII), e Covaxin, com o objetivo de os distribuir por todas as regiões.

Durante o último dia da campanha de vacinação, visto como a única forma de aliviar uma onda de contágios que está a sufocar a Índia, que teve de pedir apoio internacional, foram administradas 1,8 milhões de doses.

Até agora, o país asiático administrou um total de 177 milhões de doses e quase 40 milhões de pessoas receberam as duas doses, uma quantidade que não cumpre o objetivo inicial de ter 300 milhões de pessoas imunizadas antes de julho.