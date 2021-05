Tailândia anuncia quase 5.000 novos casos de covid-19, mais de metade em prisões

As autoridades tailandesas anunciaram hoje quase 5.000 casos de covid-19, mais de metade dos quais descobertos nas prisões sobrelotadas de Banguecoque.

O país asiático assistiu ao seu pior surto desde o início da pandemia nas últimas semanas e hoje registou 32 mortes, elevando o número total de casos para quase 95.000 infetados e 518 mortos.

O Departamento de Correções tailandês admitiu numa declaração no dia anterior que mais de 2.800 prisioneiros tinham contraído covid-19 em duas prisões da capital.

As autoridades ordenaram a criação de um hospital de campanha temporário e de um centro de quarentena para tratar os prisioneiros, que serão inoculados com a vacina contra a covid-19, disse o diretor do Departamento de Correções, Aryut Sinthoppan.

O surto nas prisões foi criticado pela organização não-governamental Human Rights Watch (HRW), que recordou ao Governo tailandês a sua obrigação de "proteger a saúde" de todos os detidos e apelou à libertação dos prisioneiros com delitos menores.

"Para além da prestação de cuidados médicos e testes de vírus, as autoridades devem reduzir a população através da libertação supervisionada de detidos sob acusações de motivação política ou por delitos menores, ou que enfrentam um risco acrescido para as condições de saúde", disse o diretor da HRW na Ásia, Brad Adams.

Entre os infetados nas prisões encontram-se vários estudantes ativistas que permaneceram em prisão preventiva sob acusação de lese à majestade, que a Tailândia pune com três a 15 anos de prisão.

Alguns dos quais foram libertados na terça-feira com fiança.

A Tailândia -- país com quase 70 milhões de pessoas - começou a vacinar contra a covid-19 em 28 de fevereiro, mas até agora só inoculou cerca de 1,8 milhões de pessoas com pelo menos uma dose e pouco mais de 500.000 pessoas com o regime completo.

O país implementou várias medidas, tais como o encerramento de bares e estabelecimentos de vida noturna, para tentar controlar este ressurgimento, ligado à propagação da chamada estirpe britânica do vírus.