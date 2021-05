Covid-19. Progressos nos EUA contrastam com cenário na Índia 

Nos Estados Unidos da América, o uso de máscara deixou de ser obrigatório para quem tiver a vacinação completa contra a covid-19.

A medida aplica-se a espaços exteriores, mas também a vários ambientes fechados.

O Presidente Joe Biden fala num grande dia para a América.

O Centro de Prevenção e Controlo de Doenças explica que o fim do uso obrigatório de máscara só é possível por causa da descida do número de casos e de mortes por covid-19, e pelo ritmo a que prossegue a vacinação. Quase metade da população recebeu pelo menos uma dose e mais de um terço tem a vacinação completa.

Os progressos nos Estados Unidos contrastam com o cenário difícil que ainda se vive na Índia.

As mortes por covid-19 continuam a ultrapassar a fasquia das 4 mil por dia. No estado indiano de Uttar Pradesh, morreram mais de 700 professores que contraíram o vírus, depois de terem sido convocados para trabalhar nas mesas de voto, durante as eleições locais.

A comunidade internacional tenta ajudar no combate à pandemia. A Índia recebeu aviões carregados de testes, ventiladores, medicamentos e equipamento médico. Parte do material foi enviado pela União Europeia, incluindo Portugal.