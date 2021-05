Especialistas admitem que seja dispensado o uso de máscara "só em contextos muitos específicos"

O uso de máscara pode ser dispensado em breve, mas apenas para quem já tomou a vacina e só em situações muito específicas.

"Em contextos muito particulares, de bolha familiar, social ou laboral. Com um número restrito de pessoas, com quem podemos estar mais à vontade", explica Raquel Duarte, uma das especialistas que elaborou a proposta, feita a pedido do Governo, com as regras a aplicar a partir do momento em que todos os maiores de 60 anos estejam totalmente vacinados.

Mesmo nessas circunstâncias, explica a pneumologista, "deve ser feita a avaliação de risco, que tem de ter em conta a vacinação, a idade e a existência de patologias associadas".

Tiago Correia, professor de saúde internacional, diz que "é fundamental retomar contactos familiares que foram interrompidos, garantir que pais estão com filhos e avós estão com netos" e defende por isso um aligeirar das medidas de proteção individual quando os mais vulneráveis estiverem protegidos.

Ainda assim, admite que pode ser necessário dar um passo atrás, caso o alívio das regras se traduza num aumento de casos.