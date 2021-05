Uso de máscara em Portugal. Regras poderão ser aliviadas para vacinados 

O uso da máscara pode começar a ser aliviado em breve, mas só em espaços abertos e para quem já tomou a vacina contra a covid-19.

A possibilidade é admitida por um grupo de especialistas, num estudo sobre as medidas de prevenção que se seguem.

No entanto, os peritos sublinham que é crucial manter a testagem e atenção especial sobre as novas variantes, os internamentos e o número de jovens infetados.

O estudo pedido pelo Governo aos especialistas já foi entregue e analisado. O passo seguinte é decidir o que fazer em Portugal, tendo sempre como pano de fundo o resto do mundo.

Os últimos dados permitem concluir que só daqui a 17 meses é que se pode garantir que a população mundial terá tomado pelo menos uma dose da vacina.

Para já, o uso da máscara é obrigatório, mesmo na praia até ao momento de estender a toalha.

As novas regras de combate à covid-19 só serão aplicadas quando estiver completa a vacinação de todos os cidadãos que tenham mais de 60 anos.

MAIS DE 2,9 MILHÕES DE PESSOAS EM PORTUGAL TÊM PELO MENOS UMA DOSE DA VACINA

Mais de 2,9 milhões de pessoas já foram vacinados em Portugal contra a covid-19, dos quais mais de 1,1 milhões têm a vacinação completa, de acordo com o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório semanal da vacinação, 2.948.708 (29%) pessoas receberam a vacina, das quais 377.590 na última semana.

Do total de pessoas já vacinadas, 1.119.826 têm a vacinação completa com as duas doses, o que equivale a 11% da população.

No total, já foram administradas 4.068.534 doses de vacinas desde que se iniciou o processo de vacinação contra a covid-19, em 27 de dezembro de 2020, indicam os dados da DGS.