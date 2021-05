Covid-19. Itália regista 6.659 novas infeções e 136 mortes nas últimas 24 horas

Itália registou nas últimas 24 horas 6.659 novas infeções e 136 mortes associadas à covid-19, enquanto mais de 14% da população está imunizada, informou este sábado o Ministério da Saúde.

O país soma até ao momento 4.153.374 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 124.063 mortes desde o início da pandemia em Itália, em fevereiro de 2020.

Nas últimas 24 horas, 13.292 pacientes ficaram curados e 63 foram admitidos em unidades de cuidados intensivos.

A pressão sobre os hospitais continua a diminuir e hoje há menos 55 pessoas nos cuidados intensivos em comparação com os números verificados na sexta-feira.

Segundo o Ministério da Saúde italiano já foram administradas 26.682.630 doses da vacina contra o SARS-CoV-2 e 8.370.461 pessoas estão imunizadas, após a toma das duas doses.

A partir de domingo, Itália deixa de exigir o cumprimento de cinco dias de quarentena às pessoas provenientes da União Europeia, Grã-Bretanha e Israel e apenas será pedido um teste negativo ao vírus.

Nos últimos dias, as autoridades italianas aliviaram restrições, permitindo que bares e restaurantes passassem a abrir à noite ao ar livre, mas apenas até às 22:00 horas, quando começa o recolher obrigatório nacional.

O governo liderado por Mario Draghi está a considerar a possibilidade de flexibilizar ainda mais as restrições, por exemplo atrasando o recolher obrigatório, mas a decisão não é consensual entre a fação mais aberta, à direita, e os partidos à esquerda, mais cautelosos.

O líder da extrema-direita, Matteo Salvini, apelou hoje para a "reabertura de bares e restaurantes no interior com uma capacidade de 50%, ao fim do recolher obrigatório e à abertura de ginásios e piscinas cobertas".