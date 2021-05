Covid-19. Reino Unido regista mais sete mortes e mais 2.027 infeções

O Reino Unido registou este sábado mais sete mortes por covid-19 e mais 2.027 infeções com o novo coronavírus, segundo o balanço diário oficial, que apenas inclui dados de Inglaterra e Escócia.

Os números diários de casos de infeção e mortes na Irlanda do Norte não foram hoje atualizados devido a problemas técnicos e no País de Gales não são divulgadas ao sábado, indica o portal do Governo britânico com as estatísticas da covid-19.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido totaliza 127.675 mortes em 4.448.851 casos de infeção.

Até sexta-feira, 36.320.867 pessoas tinham sido vacinadas com uma dose e 19.698.121 com as duas doses (vacinação completa).

O Governo britânico anunciou que vai acelerar a administração das segundas doses de vacinas contra a covid-19 a pessoas com mais de 50 anos e clinicamente vulneráveis devido à preocupação com a variante do SARS-CoV-2 descoberta na Índia, que se pensa ser mais transmissível.

Dados publicados na quinta-feira davam conta de uma duplicação do número de casos de 520 para 1.310 numa semana, a maioria dos quais no noroeste de Inglaterra, mas também na região de Londres.