5.500 turistas britânicos chegam esta segunda-feira ao Algarve

Com cinco mil e quinhentos turistas britânicos a chegarem esta segunda-feira ao Algarve, no primeiro dia da retoma dos voos não essenciais com o Reino Unido, a região começa a respirar de alívio.

Ainda assim, os empresários são unanimes nas críticas à restrição dos horários, argumentando que fechar os estabelecimentos às 22:30 horas não faz sentido.

Com o anúncio da retoma dos voos com o Reino Unido, as reservas online dispararam entre 30 a 40%.