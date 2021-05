Covid-19. Dubai defende criação de passaporte de vacinação

O presidente executivo do Aeroporto Internacional do Dubai, o aeroporto com maior movimento do mundo de passageiros internacionais, diz que a criação de um passaporte covid é a única forma de reiniciar as viagens internacionais em massa.

A organização Mundial de Saúde e o Conselho Mundial de Viagens e Turismo estão contra a criação de um passaporte para vacinas, porque receiam que essa medida crie uma divisão na sociedade, num mundo onde os países mais pobres não estão a ter acesso à vacina.

O responsável pelo aeroporto do Dubai defende que a criação de um documento que certifique a toma da vacina não discrimina pessoas. Diz que o importante é implementar um programa de distribuição das vacinas globalmente justo e equilibrado, que garanta o regresso seguro das viagens internacionais e a retoma do setor da aviação.