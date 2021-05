Covid-19. Índia regista mais de 300 mil novos casos diários há 25 dias consecutivos

Há 25 dias consecutivos que a Índia regista mais de 300 mil novos casos diários de covid-19, um número que estará ainda longe de espelhar a realidade do segundo país mais populoso do mundo.

Nas últimas semanas, as garrafas de oxigénio transformaram-se num dos bens mais preciosos e escassos. Em Nova Deli, onde milhares de pessoas com covid-19 e outras infeções respiratórias morreram nas últimas semanas por falta de oxigénio, muitas famílias estão a recorrer ao mercado negro para tentar salvar vidas que os hospitais sobrelotados não conseguem salvar.

A segunda vaga pandémica atingiu, sobretudo, as grandes e densamente povoadas metrópoles indianas mas começa a chegar às zonas rurais, onde os serviços de saúde são mais precários ou inexistentes.

Do outro lado do mundo, o Cristo Redentor, no Brasil, iluminou-se este sábado durante uma campanha pela vacinação.