Covid-19. Pressão sobre os hospitais franceses mantém tendência de queda

A pressão sobre os hospitais franceses manteve no sábado a tendência de queda, com 4.271 doentes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos contra os 5.005 de há uma semana, segundo dados oficiais.

De acordo com as estatísticas, citadas pela agência noticiosa espanhola Efe, França registou ontem mais 112 mortes e mais 15.685 casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2.

Desde o início da pandemia da covid-19, o país totaliza 107.564 mortes em 5,86 milhões de infeções confirmadas.

Há uma semana, o número de mortos diários atingiu os 176 e o de doentes hospitalizados os 25.800, mais 2.850 do que a cifra este sábado registada.

A melhoria da situação em França é acompanhada pela aceleração da campanha de vacinação, que permitiu hoje alcançar a meta de 20 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose em meados de maio, o equivalente a três em cada dez franceses.