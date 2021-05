Governo britânico lança alerta sobre variante indiana, que pode comprometer abertura no Reino Unido

O Governo de Boris Johnson lançou um alerta em relação à variante indiana, que pode comprometer os planos de abertura em curso no Reino Unido.

O país colocou a hipótese de atrasar a fase final da abertura, prevista para 21 de junho. A notícia amarga surge no dia em que, em Londres, reabrem os interiores dos bares, pubs e restaurantes.

O ministro da Saúde declarou no Parlamento que o número de infetados com a variante indiana no país duplicou em apenas uma semana. No entanto, nenhum dos internados com a variante tomou a vacina, o que poderá significar que ela é eficaz.

