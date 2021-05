O mundo continua a várias velocidades no combate à covid-19. Há países em confinamento e atrasados na vacinação, com sistemas de saúde em colapso e outros que já estão a reabrir.

A nova fase de desconfinamento em França começa esta quarta-feira e tem, sobretudo, um efeito psicológico positivo em quem quer o regresso de tudo.

A chamada variante indiana do vírus está a causar preocupações no Reino Unido. Boris Johnson avisa que tudo pode mudar a qualquer momento. Como está a mudar na Índia, onde a média de 300 mil novos casos diários está a baixar.

O ideal, defendem a OMS e todos os países deste planeta em pandemia, é fazer avançar a vacinação. De Espanha vem a informação de que é eficaz vacinar com uma segunda dose da Pfizer quem recebu a primeira da AstraZeneca. O Instituto Carlos III garante ainda que com esta combinação a imunidade dos vacinados é até mais forte.

No entanto, o Centro Europeu para o Controlo de Doenças considera que pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 devem receber a segunda dose da mesma vacina, devido à pouca informação disponível sobre mistura com outras vacinas.