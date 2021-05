"Sempre que se relaxou nas regras, a situação piorou"

O primeiro-ministro pediu esta terça-feira aos portugueses para continuarem a cumprir as regras, de modo a manter a pandemia de covid-19 controlada.

Em Paris, na cimeira sobre o financiamento das economias africanas, António Costa deu o exemplo do passado, quando "se relaxou" nas regras".

"Hoje estamos numa situação melhor do que aquela em que estivemos, mas só nos manteremos nessa posição se não relaxarmos as regras. Sempre que se relaxou no passado, a situação piorou", disse o primeiro-ministro.