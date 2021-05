Começa uma nova fase do desconfinamento em França. Comércio, museus e esplanadas reabrem

França começou esta quarta-feira uma nova fase do desconfinamento: comércio, espaços culturais e esplanadas voltaram a reabrir.

Para que não se deem passos atrás, o Presidente francês, que também não abdicou de se sentar numa esplanada, alertou que a pandemia ainda não chegou ao fim e pede, por isso, que se mantenham as precauções.

O recolher obrigatório passa agora das 19:00 para as 21:00. Na próxima fase, no início de junho, espera-se que cafés e restaurantes possam já receber clientes no interior.