Covid-19. Incidência acumulada na Alemanha baixou para 72,8 numa semana

A incidência acumulada em sete dias baixou na Alemanha até 72,8 novos contágios de covid-19 por cada 100 mil habitantes, face a 79,5 na terça-feira e 107,8 na passada quarta-feira.

As autoridades sanitárias notificaram 11.040 novos contágios nas últimas 24 horas e 284 óbitos, face a 14.909 novos casos e 268 mortes na semana passada.

O máximo em relação a contágios no país registou-se no dia 18 de dezembro de 2020 com 33.777 novas infeções e a incidência atingiu o pico no dia 22 de dezembro do ano passado com 197,6.

No dia 14 de janeiro morreram 1.244 pessoas de covid-19, o dia em que aconteceram mais mortes em 24 horas, na Alemanha.

Alemanha regista mais de 86 mil mortes

O fator semanal de reprodução está em 0,73, o que implica que cada 100 infetados contagiam em média 73 pessoas.

A Alemanha acumula desde o início da pandemia 3.614.095 casos e 86.665 mortos.

Na terça-feira encontravam-se internados nas unidades de cuidados intensivos 3.879 doentes com covid-19, 2.434 dos quais recebiam respiração assistida, de acordo com os dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e de Medicina de Urgência (DIVI).

Até segunda-feira receberam as duas doses da vacina 9.584.021 pesoas (11,5% da população) e 31.150.725 (37,5%) a primeira dose do composto.