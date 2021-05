Ilha de Corfu, na Grécia, recebe primeiro navio de cruzeiro depois da reabertura das fronteiras

A Ilha de Corfu, na Grécia, recebeu o primeiro navio de cruzeiro desde que as fronteiras reabriram. Nenhum dos 600 turistas a bordo tem de cumprir quarentena na chegada à Grécia.

Todos terão um teste negativo à covid-19 ou a vacinação completa. As regras entraram em vigor no sábado, o mesmo dia em que o Costa Luminosa saiu do porto de Trieste, em Itália. É um dos primeiros navios a retomar as viagens no Mediterrâneo.

A temperatura é medida várias vezes por dia e é pedido que se mantenha a distância social. Os testes a passageiros e tripulação foram feitos antes do embarque e repetidos durante a viagem.

Até meados de novembro, estão previstas mais de 25 viagens.