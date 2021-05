O número de casos de covid-19 começou a aumentar e na quarta-feira chegou ao número mais alto dos últimos dias. Foram registados 511 novos casos.

Alguns especialistas admitem que esta subida pode estar relacionada com os ajuntamentos nas festas do título do Sporting.

Questionada sobre esta possibilidade, a ministra da Saúde, Marta Temido, pediu atenção aos portugueses e disse que ainda é cedo para aliviar as medidas impostas.