Portugal com mais 1 morte e 451 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 1 morte e 451 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.014 mortes e 843.729 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 22.193 casos, mais 104 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 208 doentes, menos 3 do que na quarta-feira.

Nos cuidados intensivos estão 58 doentes, mais 2.

Os dados indicam ainda que mais 346 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 804.522 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 18.620 contactos, mais 207 relativamente ao dia anterior.

A incidência nacional é de 50,5 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 47,5 casos/mil habitantes.

O R(t) nacional é de 1,0 enquanto o do continente é de 0,99.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

O número de casos de covid-19 começou a aumentar e na quarta-feira chegou ao número mais alto dos últimos dias. Alguns especialistas admitem que esta subida pode estar relacionada com os ajuntamentos nas festas do título do Sporting.

Questionada sobre esta possibilidade, a ministra da Saúde, Marta Temido, pediu atenção aos portugueses e disse que ainda é cedo para aliviar as medidas impostas.

O secretário de Estado da Saúde confirma que há pessoas acima dos 55 anos que estão há mais de 72 horas à espera de confirmação para vacina contra a covid-19.

Diogo Serras Lopes explica que há zonas do país onde está a ser mais difícil dar resposta, dada a elevada proporção de utentes com esta idade.

O secretário de Estado garante que serão contactados ou enviados para outros centros de vacinação próximos da residência.

Pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia de covid-19 não haverá festival NOS Alive, anunciou hoje a organização.

De acordo com o 'plano de desconfinamento' do Governo, a realização de "grandes eventos exteriores e interiores, sujeitos a lotação definida" é permitida desde 03 de maio, pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Foram realizados quatro eventos-piloto, entre finais de abril e inícios de maio em Braga, Coimbra e Lisboa, com plateia sentada e em pé, com o objetivo de definir "novas orientações técnicas e a realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 para a realização de espetáculos e festivais".

As vacinas atualmente disponíveis e aprovadas são até agora eficazes contra "todas as variantes do vírus", garantiu esta quinta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS), apelando no entanto para que se continue a "agir com cautela" perante a covid- 19.

Apesar de a situação sanitária na Europa estar a melhorar, as viagens internacionais devem ser evitadas "face à ameaça persistente e às incertezas", alertou Hans Kluge, diretor da OMS Europa, nomeadamente no que se refere nova variante preocupante detetada na Índia e já identificada em metade dos cerca de 50 países na região.

Mais de 3,4 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.419.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 164.805.270 de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis