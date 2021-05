Covid-19. Argentina ultrapassa Índia e torna-se país com mais mortes por 100 mil habitantes

A Índia voltou a registar mais de quatro mil mortos num só dia. No entanto, é a Argentina que lidera atualmente a lista dos países do mundo com mais mortes diárias por milhão de habitantes. Para conter a nova vaga, o Presidente argentino anunciou um novo confinamento.

Depois da quarentena mais prolongada do mundo – 233 dias –, o Presidente da Argentina evitou usar a palavra confinamento, no momento de anunciar as novas restrições. O país atravessa o pior momento desde o início da pandemia e ultrapassou a Índia na lista de países com mais mortes diárias por milhão de habitantes.

A Índia continua a braços com uma crise sem precedentes, tendo voltando a ultrapassar as quatro mil mortes diárias. Os especialistas temem que o número possa ser maior devido à falta de testes e à crescente propagação do vírus nas zonas rurais. Também a variante descoberta no país pode ter influência.

A variante indiana tem-se espalhado como um rastilho de pólvora pelo mundo: no Brasil foram confirmados os primeiros casos, numa altura em que o país enfrenta uma corrida contra o tempo no combate à segunda vaga.