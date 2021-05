Covid-19. Bangladesh anuncia confinamento em cinco campos de refugiados rohingya

O Bangladesh anunciou esta sexta-feira o confinamento em cinco dos 34 campos de refugiados rohingya, localizados no sudeste do país, devido a um aumento repentino de casos do novo coronavírus, disseram as autoridades locais.

"Algumas restrições nos campos de refugiados rohingya já estavam em vigor. Devido ao aumento da transmissão, mais restrições foram impostas em cinco campos até novas instruções", disse à agência de notícias EFE o vice-comissário para refugiados do Bangladesh, Mohammad Shamsuddoha.

Segundo Shamsuddoha, "agora só serão permitidos [entradas nos campos] alimentos e serviços médicos com um mínimo de pessoas. Para outros serviços devemos ser consultados. A circulação entre os acampamentos também continuará restrita".

Entre os rohingya infetados pelo SRS-CoV-2, as autoridades detetaram pelo menos 119 casos nos últimos três dias, disse à Efe Pankaj Paul, funcionário do departamento de saúde do governo do distrito de Cox's Bazar, onde estão localizados os campos.

"Na quarta-feira e na quinta-feira, registamos 45 casos diários entre os rohingya. Esses são os números mais altos num único dia" desde o início da pandemia, disse Paul.

Até agora, as autoridades do Bangladesh e da ONU, bem como as organizações não-governamentais (ONG), tinham conseguido controlar a disseminação da covid-19 em campos de refugiados, com muito menos casos em relação ao resto do país.

Assim, o distrito de Cox's Bazar registou um total de 9.461 infeções e 105 mortes desde o início da pandemia no país, das quais apenas 913 infeções e 12 mortes ocorreram na comunidade rohingya.

No entanto, especialistas alertam que o número de rohingya infetados pelo vírus pode ser muito maior do que mostram os números oficiais.

"É apenas a ponta do icebergue. O número real de pessoas infetadas no campo é pelo menos 10 vezes maior", disse o diretor do Hospital Cox's Bazar Medical College e uma figura importante na luta contra a covid-19, Anupam Barua.

O diretor destaca que o retorno do pessoal das ONG ao acampamento após as férias no final do Ramadão pode ser uma das causas do aumento dramático dos casos, já que voltaram aos seus empregos "sem quarentena". Outro motivo pode ser devido às medidas relaxadas no acampamento durante as férias, disse Barua.

O Bangladesh impôs um confinamento nacional em abril para impedir a disseminação da covid-19.

Cerca de 738.000 rohingya chegaram ao Bangladesh após a eclosão em agosto de 2017 de uma campanha de perseguição e violência pelo exército do vizinho Myanmar (ex-Birmânia), que a ONU descreveu como um exemplo de limpeza étnica e possível genocídio, crimes contra a humanidade que estão a ser investigados pelos tribunais internacionais.