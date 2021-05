Covid-19. Federação argentina suspende campeonatos de futebol por nove dias

A Federação Argentina de Futebol (AFA) anunciou esta sexta-feira a suspensão de todos os jogos que organiza durante um período de nove dias, para cumprimento das medidas sanitárias contra a pandemia de covid-19.

"Para acompanhar as medidas sanitárias anunciadas pelo presidente Alberto Fernandez para o combate à segunda vaga da pandemia de covid-19, a AFA decidiu suspender os jogos de todos os campeonatos que organiza desde as 20:00 [de hoje] até domingo, 30 de maio, inclusive", refere em comunicado.

A Argentina, que na terça-feira bateu o seu recorde de mortes, com 744 registos, "está a passar pelo pior momento da pandemia", referiu na quinta-feira o presidente Alberto Fernandez, reportando-se aos 27.000 casos positivos e quase 500 mortes diárias.

Covid-19. Argentina ultrapassa Índia e torna-se país com mais mortes por 100 mil habitantes

A Índia voltou a registar mais de quatro mil mortos num só dia. No entanto, é a Argentina que lidera atualmente a lista dos países do mundo com mais mortes diárias por milhão de habitantes. Para conter a nova vaga, o Presidente argentino anunciou um novo confinamento.

Depois da quarentena mais prolongada do mundo – 233 dias –, o Presidente da Argentina evitou usar a palavra confinamento, no momento de anunciar as novas restrições. O país atravessa o pior momento desde o início da pandemia e ultrapassou a Índia na lista de países com mais mortes diárias por milhão de habitantes.